Als Lehrer noch Tyrannen waren

„Was Lehrer früher alles durften“: Einblicke in eine Welt, in der Unterrichtsdidaktik und pädagogische Konzepte noch Fremdwörter waren, vermitteln fünf kurze Hörstücke aus Schweicheln. Sie handeln von der früheren preußischen Dorfschule und sind auf der Homepage der Museumschule zu hören.

Besondere Erinnerungen hatten viele Schüler offenbar an den Lehrer Johannes Schnücke. Er war von 1900 bis 1933 in Schweicheln tätig und war der letzte Lehrer, der im Schulhaus gewohnt hat. Die Schule selbst, in der unterrichtet wurde und in der heute ein Klassenraum nachgebildet worden ist, blieb bis 1904 in dem Gebäude. Danach folgte der Umzug ins Nachbarhaus.