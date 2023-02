Anonyme Spende ermöglicht Renovierung des Schützenhauses in Hiddenhausen

Cornelia Martens, 1. Vorsitzende der Schützengesellschaft Hiddenhausen (rechts) begrüßt Wibke Stellmacher (links) als 1. Kassiererin und Carsten Stellmacher als 1. Schriftführer im Vorstand. Christel Schmidt wurde für ihre langjährigen Verdienste mit dem „Protektorabzeichen in Silber des Deutschen Schützenbundes“ geehrt.

„Ein anstrengendes und mit Negativschlagzeilen bestücktes Jahr 2022 liegt hinter uns.“ Mit diesen Worten begrüßte die 1. Vorsitzende Cornelia Martens die Gesellschaft. Corona-Pandemie, Preisanstiege, Ukraine-Krieg und vieles mehr hätten den Alltag geprägt. Das Schützenjahr sei im Vergleich dazu etwas entspannter verlaufen: „Wir können auf einige schöne Veranstaltungen zurückblicken“, sagte Martens.

Doch nun wird nach vorne geschaut: Zahlmeisterin Wibke Stellmacher gab einen ausführlichen Bericht über die finanzielle Situation der Schützengesellschaft ab. Vorab hatten die Kassenprüferinnen Ingeborg Motzkus und Kim Siderczyk die Bücher sorgfältig geprüft und baten um Entlastung des Vorstandes. Die Versammlung stimmte der Entlastung einstimmig zu.

Protektorabzeichen in Silber

Bei den Wahlen gab es den Posten des Schriftführers und des Kassierers neu zu besetzen. Die Versammlung wählte Carsten Stellmacher einstimmig zum 1. Schriftführer und Ute Siderzcyk einstimmig zur neuen Kassenprüferin. Allgemein wurde der Wunsch auf gute Zusammenarbeit im erweiterten und geschäftsführenden Vorstand geäußert. Werte wie Zusammenhalt, Offenheit und ausführliche Kommunikationen sollen innerhalb der Gesellschaft hochgehalten werden.

Für ihr Engagement trotz persönlicher Einschränkungen über viele Jahre und in schwierigen Zeiten wurden Christel Schmidt und Kurt Döring mit dem „Protektorabzeichen in Silber des Deutschen Schützenbundes“ geehrt. Mit Tränen in den Augen nahm Schützenschwester Christel Schmidt diese Auszeichnung entgegen.

Schützenfest am 10. und 11. Juni

Ein großer Wunsch der Mitglieder ist schon lange die Renovierung des Schützenhauses auf dem Schützenplatz. Und hier gibt es richtig gute Nachrichten: Durch eine anonyme Spende werden die Arbeiten zeitnah beginnen können.

Bei der Vorstellung der Termine wurden auch die Karten für den diesjährigen Kreiskönigsball verkauft. Den nächsten Klönschnack mit Glücksschießen gibt es am 24. Februar. Der Umwelttag am 1. April soll diesmal zusammen mit den ortsansässigen Vereinen veranstaltet werden. Die Planungen laufen bereits.

Der Termin für das Schützenfest ist am 10. und 11. Juni. Die detaillierte Planung dafür soll in einem gesonderten Ausschuss besprochen werden. Mit einem dreifachen Horrido beendete Martens gegen 22 Uhr die Versammlung.