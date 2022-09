Äpfel, so weit das Auge reicht

Hiddenhausen

Apfelkuchen, Apfelsaft, Apfelmus, Äpfel, die am Baum hängen: Auf dem Obsthof Otte in Hiddenhausen ist am Sonntag (11. September) Apfeltag gefeiert worden. Tausende Besucher strömten auf den Hof und die Plantagen.

Von Stefan Wolff