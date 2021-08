Auch die Kleinen möchten hier spielen

UWG stellt Antrag auf Neugestaltung des Spielplatzes Carl-Severing-Straße in Hiddenhausen – Kataster soll zügig aktualisiert werden

Hiddenhausen (WB)

Der Spielplatz an der Carl-Severing-Straße in Hiddenhausen ist etwa 100 Quadratmeter groß, hat ein Beachvolleyball-Feld, Reckstangen, eine Tischtennisplatte und ein kleines Wackeltier. Das war‘s. Ausgelegt ist er für Kinder bis 14 Jahre. Nur gibt es hier für die Kleinen so gut wie gar nichts zum Spielen.

Karin Koteras-Pietsch