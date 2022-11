Auftakt in die besinnliche Zeit des Jahres: Die Ev. Jugendhilfe Schweicheln lädt für Samstag, 19. November, zu „Weihnachten auf dem Buchenhof“ ein.

Weihnachtsmarkt der Jugendhilfe Schweicheln am 19. November

Nach zweijähriger Coronapause gibt es an den Buden wieder hausgemachte Leckereien und Produkte aus Werkstätten zu kaufen. „Wir freuen uns auf viele Stammgäste, aber auch auf viele Neugierige“, sagt Mitorganisatorin Claudia Röhe.

Der kleine Weihnachtsmarkt lockt seit mehr als 20 Jahren hunderte Besucherinnen und Besucher nach Schweicheln. Besonders beliebt: die Plätzchen und Kekse aus der Buchenhof-Küche. „Erfahrungsgemäß ist die Schlange an der Theke ziemlich lang“, erklärt Röhe weiter. „Aber wir haben genug für alle.“

Wer schon jetzt seine Weihnachtseinkäufe erledigen möchte, findet an den anderen Buden Kreatives, Praktisches oder Dekorationsartikel für Drinnen und Draußen. „Da steckt jede Menge Herzblut drin. Alles wurde in unseren Werkstätten gefertigt – und viele Dinge machen sich toll als Geschenke unterm Weihnachtsbaum“, sagt Röhe.

Neben reichlich Ständen zum Stöbern erwartet die Besucher leckeres Essen sowie Getränke. Betreut wird der Getränkestand in diesem Jahr vom Team Heimathafen. Dabei handelt es sich um ein Projekt für sogenannte Careleaver. Das sind junge Leute, die Angebote der Jugendhilfe aus Altersgründen verlassen müssen oder bereits verlassen haben.

Führungen in die Werkstätten

Wie in jedem Jahr seien auch wieder ehemalige Mitarbeitende eingeladen, gemeinsam mit der Einrichtungsleitung Kaffee zu trinken und Kuchen zu essen. Erstmals bietet die Ev. Jugendhilfe im Rahmen des Weihnachtsmarktes Führungen an. „Wer sich schon immer mal genauer auf unserem Gelände und in den Werkstätten umsehen wollte, kann gerne vorbeischauen“, sagt Claudia Röhe.

Um 11 Uhr öffnen die Buden rund um den Buchenhof am Johann-Wichern-Weg, das Ende ist für 17 Uhr vorgesehen.