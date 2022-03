Hiddenhausen

Versuchten Totschlag in zwei Fällen wirft die Staatsanwaltschaft Bielefeld einem Mann aus Hiddenhausen (Kreis Herford) vor. Er hatte im Dezember auf SEK-Beamte geschossen, die um die Mittagszeit in sein Haus eindringen wollten. Der Mann gibt an, er habe einen Angriff auf sein Leben befürchtet.

Von Christian Althoff