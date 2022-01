Ausgefallenes aus Pelz, Leinen und Papier

„Ich hatte viele schlaflose Nächte, wie wir die Veranstaltungen umsetzen können. Aber die Leute möchten sich wieder auf etwas freuen können“, sagt Anna von Consbruch. Und so soll es in diesem Jahr wieder „Kreativ im Café“ geben – nach coronabedingter Zwangspause und dieses Mal im beheizbaren Zelt direkt vor dem Café Alte Werkstatt an der Maschstraße.

Doch wie es in diesen Zeiten eben so ist: Pläne im Voraus zu schmieden ist schwierig. Und so hat der bereits gedruckte Flyer keine Gültigkeit mehr. „Wegen der hohen Inzidenzzahlen starten wir jetzt mit reinen Vorführ-Veranstaltungen und verschieben die Mitmach-Angebote nach hinten“, sagt Anna von Consbruch. Die Löhner Kürschnerin Anke Windmann habe sich dankenswerterweise bereit erklärt, ihre kreativen Re- und Upcycling-Ideen für alte Pelze zum Start an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen, jeweils von 14 bis 18 Uhr, zu präsentieren. Erster Termin ist der 9. Januar.