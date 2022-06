Bernd Guszausky bleibt Vorsitzender der Schützen in Oetinghausen

Guszauskys besonderer Dank galt dem amtierenden Schützenkönig Jürgen Steffen und seinem Hof, welcher seit dem 5. Mai 2019 im Amt ist. „Jedes Mal, wenn klar war, dass neue Corona-Maßnahmen unsere Pläne kreuzen, hat Jürgen gesagt: Ich mache weiter!“ Auch Bierkönig Ulrich Hempelmann geht in die Verlängerung.

Guszausky berichtet von zwei Jahren, in denen nichts war wie gewohnt. 2020 wollte man bis kurz vorm Fest nicht glauben, dass behördliche Beschränkungen das Feiern unmöglich machen werden. 2021 stellte sich der Verein dann schon rechtzeitig darauf ein.

Weil die Oetinghauser Schützen bereits im vergangenen Jahr nicht einfach Nichts machen wollten, fand neben einem Grillabend im März auch das Hoffest im Oktober 2021 statt, das nicht nur von Schützenmitgliedern sondern auch von Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wurde.

„2023 endet deine Amtszeit“, sagte Guszausky in Richtung König Jürgen Steffen. „Nächstes Jahr feiern wir.“ Dem Schützenfest steht also (hoffentlich) nichts im Wege. Bei der Veranstaltung Tanz in den Mai sieht dies noch anders aus. Seit Jahrzehnten stellen die Schützen ihre Traditionsparty auf die Beine. Bis zu 2000 Besucher feiern dann mit. Für die Veranstaltung wird durch die eigenen Mitglieder vom Aufbau bis zum Abbau hart gearbeitet.

Verträge werden Monate vorher mit Band und Zeltbauern geschlossen. „Nach dem Tanz in den Mai“ sei für die Helferinnen und Helfer „vor dem Tanz in den Mai“ gewesen, berichtete der Vorsitzende. „Jetzt fangen wir wieder ganz von vorne an.“ Ob es in Zukunft einen Tanz in den Mai geben wird, lässt Guszausky offen.

Geschäftsführerin Brigitte Oestreich berichtete, dass trotz der schwierigen Jahre, kaum Austritte zu verzeichnen waren. Das sorgt für Optimismus, denn der Oetinghauser Verein plant auch in diesem Jahr wieder ein Hoffest sowie die ein oder andere Veranstaltung für die eigenen Mitglieder. Auch eine Weihnachtsfeier soll es geben.

Für ihre Vereinstreue wurden neun Mitglieder ausgezeichnet. Indra Stäube, Jürgen Meyer zu Heide und Erika Bützer wurden für 10 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Bereits 25 Jahre im Verein sind Gerd Knobloch, Andreas und Claudia Sill, Axel Breder, Marcus Söhnchen und Jasmin Guszausky.

Zur Wahl standen die Posten der Geschäftsführerin, des 1. Vorsitzenden, der 1. Kassiererin und eines Kassenprüfers. Geschäftsführerin Brigitte Oestreich wurde vom Verein einstimmig in ihrem Posten wiedergewählt. Auch die 1. Kassiererin Sabine Hempelmann bleibt im Amt. Die Position des Kassenprüfers für die Jahre 2022 bis 2024 übernimmt Andreas Sill.

Bernd Guszausky ist seit 1993 1. Vorsitzender des Vereins. Sein Stellvertreter Manfred Hempelmann berichtete über eine immer positive und ehrliche Zusammenarbeit. Das sieht auch der Verein so. Guszausky soll für weitere vier Jahre im Amt bleiben und wurde einstimmig wiedergewählt. Damit bleibt Guszausky den Oetinghauser Schützen auch im Jahr 2025, wenn sie ihr 100-jähriges Vereinsbestehen feiern dürfen, als ihr 1. Vorsitzender erhalten.