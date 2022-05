Schwimmen im Waldfreibad Hiddenhausen: Bald startet die Saison

Tische und Stühle werden noch einmal von Pollen befreit, der Boden mit dem Hochdruckreiniger gesäubert: Im Waldfreibad Hiddenhausen startet am Sonntag die Badesaison.

Saisonbeginn am 15. Mai - Öffnungszeiten und Preise bleiben stabil

Das Waldfreibad Hiddenhausen startet am 15. Mai 2022 in die Saison. Martin Kretschmar ist Betriebsleiter des Freibads.

Sommerliche Temperaturen stimmen aktuell schon auf die Freibadsaison ein. Die ist in Herford Im Kleinen Felde und in Spenge im Werburger Waldbad am vergangenen Wochenende auch schon gestartet. Markus Diering, Betriebsleiter der Herforder Freizeiteinrichtungen, ist mit dem Saisonauftakt zufrieden. „Das Wetter hat mitgespielt. Es sind viele gekommen, die sich danach gesehnt haben, wieder ihre Bahnen ziehen zu können.“