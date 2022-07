Bolzplatz soll kein Partytreff werden

CDU spricht mit Anwohnern Am Schweigsiek in Hiddenhausen über Umgestaltung des Fußballfeldes für Jugendliche

Hiddenhausen

An der Ecke zum Schweigsiek liegt am Ende der Königsberger Straße in Hiddenhausen ein Bolzplatz zwischen Wohnhäusern, Feldern und viel Natur. „Uns haben Anfragen zur Umgestaltung dieses Platzes aus Eilshausen erreicht“, sagt Alexander Hüttemann, für die CDU Mitglied im Gemeinderat von Hiddenhausen. Daher hatte die CDU-Fraktion des Gemeinderates für Samstagmorgen zum Ideenaustausch mit Anwohnerinnen und Anwohnern des Fußballplatzes eingeladen.

Von Niklas Gohrbandt