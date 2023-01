Briefmarkengilde Wittekind Herford lädt zum Tauschtag nach Hiddenhausen

Nach zwei Jahren Corona-Pause richtet die Briefmarkengilde Wittekind Herford wieder einen Wittekind-Tauschtag aus. Er findet am 22. Januar im Treffpunkt Sundern, Untere Wiesenstraße 55 in Hiddenhausen, statt.

Sonderstempel nur bei Veranstaltung am 22. Januar im Treffpunkt Sundern zu bekommen

Dieser Sonderstempel, der Ludwig den Frommen zeigt, ist nur beim Tauschtag der Briefmarkengilde Wittekind Herford am 22. Januar im Treffpunkt Sundern in Hiddenhausen zu bekommen.

Seit Beginn der Veranstaltungsreihe nimmt auch das Team der Deutschen Post an der Sammlerbörse teil und setzt wie immer einen attraktiven Sonderstempel ein. Dieses Mal mit einem lokalen Thema: 1200 Jahre Erhebung des Stiftes Herford zur Reichsabtei durch Ludwig den Frommen, den auch der Sonderstempel zeigt.

Das Frauenstift Herford wurde 789 in Müdehorst bei Bielefeld gegründet und dann um 800 nach „Herifurth“ an die Mündung der Aa in die Werre verlegt. Schon 823 wurde das Kloster parallel zur Gründung des Klosters Corvey zur Reichsabtei erhoben. Nach der „Herforder Vision“, der ältesten bekannten Marienerscheinung nördlich der Alpen um 1011, stieg die Bedeutung des Klosters als Wallfahrtsort.

1147 erhielt das Kloster die Reichsunmittelbarkeit. Zum Ende des 15. Jahrhunderts gab es in „Sancta Herfordia“ 37 Kirchen, Kapellen und sonstige kirchliche Häuser. Damit war das geistliche Leben in Herford mit dem in Köln vergleichbar. Im Zuge der Reformation wurde das Stift 1533 evangelisch und 1802 im Rahmen der Säkularisierung aufgehoben.

Freier Eintritt beim Tauschtag

Ein attraktiver Sonderstempel soll an den 1200. Jahrestag der Erhebung des Stiftes Herford zur Reichsabtei erinnern. Der Stempel, der nur am 22. Januar im Rahmen des Wittekind-Tauschtages erhältlich ist, zeigt ein Bild von Kaiser Ludwig dem Frommen (778 – 840). Als Sohn von Karl dem Großen trat er seine Herrschaft 814 in Aachen an.

Der Tauschtag findet in der Zeit von 9 bis 14 Uhr statt. Das Veranstaltungsgebäude ist über die Autobahnen A2 oder A 30 sowie über die Bundesstraßen B 61 und B 239 gut zu erreichen. Parkmöglichkeiten sind in der Nähe in ausreichender Anzahl vorhanden. Für einen preisgünstigen Imbiss ist bei der Veranstaltung ebenfalls gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen, unter anderem über das von der Gilde herausgegebene Belegprogramm, sind auch auf der Homepage des Vereins unter www.briefmarkengilde-wittekind.de zu finden.