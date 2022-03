Brüder singen erstmals in verschiedenen Teams

Mit einem dicken Lob und dem Versprechen, ein eigenes Konzert geben zu dürfen, sind Gianni (17) und Harry (21) Laffontien aus der ersten Runde des Recalls bei der Sendung Deutschland sucht den Superstar (DSDS) in Italien herausgegangen. Wie genau das Konzert schlussendlich verlaufen ist, wird am Samstagabend ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein.

Zum ersten Mal werden die Hiddenhauser nach dem gemeinsamen Konzert dann auch in unterschiedlichen Teams gegeneinander antreten. Während Gianni, der jüngere von beiden, die Jury gemeinsam mit Din Omerhodzic und Amber van den Elzen mit dem Dirty-Dancing-Song „(I’ve had) the time of my life“ von Bill Medley und Jennifer Warnes überzeugen will, wird Harry gemeinsam mit Abi Faizan, Tizian Hugo und Dominik Simmen auftreten. Das Quartett hat dafür den Song „Uptown Funk“ von Mark Ronson feat. Bruno Mars zugeteilt bekommen.