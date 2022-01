Brüderpaar aus Hiddenhausen kämpft um Superstar-Titel

Gianni hat durch seine Teilnahme bei „DSDS Kids“ im Jahr 2012 schon erste Erfahrungen damit, was es heißt, ein einer großen TV-Show bestehen zu müssen. Jetzt will er mit "Put Your Hand On My Shoulder" von Paul Anka sein Faible für Oldies präsentieren, die Herzen der Jury im Sturm erobern und seine Familie stolz machen. Vielleicht ist dieser gefühlvolle Song ja auch der Türöffner für die Liebe und der extrovertierte Sonnyboy aus Ostwestfalen findet sein lang ersehntes Zirkusmädchen…

