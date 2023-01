Bürgermeister empfängt Sternsinger zum ersten Mal

Sternsinger waren diesmal Leandra, José und Philipp, die den Segen nicht nur ins Rathaus, sondern auch ins Alten- und Pflegeheim Haus Stephanus brachten. Begleitet wurden die drei Sternsinger der katholischen St.-Bonifatius-Gemeinde Eilshausen von Eltern und Pastor Marian Szymanski.

Verkleidet als Heilige Drei Könige verkündigten Leandra, José und Philipp den Neujahrssegen, damit Hiddenhausen 2023 unter einem guten Stern steht. Traditionell wird dafür auch der Segensaufkleber angebracht, in diesem Jahr mit den Initialen „20*C+M+B*23“. Zu sehen ist er an den Eingangstüren des Rathauses, an der Tür zum Ratssaal und an der Tür zum Bürgermeisterbüro.

Die Abkürzung steht für den lateinischen Satz „Christus mansionem benedicat“. Übersetzt: „Christus segne dieses Haus.“ Die Zahlen links und rechts der drei Buchstaben stehen für das aktuelle Jahr.

Bürgermeister Andreas Hüffmann und seine Stellvertreterin Monika Schwannecke empfingen die Sternsinger im Rathaus und freuten sich über ihren Besuch. Insbesondere, weil der persönliche Kontakt in den vergangenen Jahr zwei Jahren aufgrund der Corona-Pandemie nicht möglich gewesen war.

Bürgermeister Andreas Hüffmann und seine Stellvertreterin Monika Schwannecke (Mitte) freuen sich gemeinsam mit Bernd Wude vom Polizei-Bezirksdienst Hiddenhausen (links) und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Verwaltung über den Besuch von Pastor Szymanski (rechts) mit den drei Sternsingern José, Leandra und Philipp (vorne von links). Foto: Gemeinde Hiddenhausen

Nach dem Empfang im Rathaus-Foyer führte Hüffmann den königlichen Besuch spontan durch das Rathaus und zeigte ihnen Sitzungsräume und sein Büro. Außerdem dankte er den Sternsingern gemeinsam mit Monika Schwannecke für ihren engagierten Einsatz für notleidende Kinder und dass sie diesen traditionellen Brauch zum Jahresbeginn aufrechterhalten.

Die Sternsinger-Aktion steht in jedem Jahr unter einem bestimmten Motto. Dieses Mal lautet es „Kinder stärken, Kinder schützen“. Die Sternsinger machen deutschlandweit darauf aufmerksam, dass Kinder vor Gewalt geschützt werden müssen.

Als Beispielland dient 2023 Indonesien, die gesammelten Spenden werden aber für Hilfsprojekte weltweit eingesetzt. Das Sternsingen hat eine lange Tradition: Seit 1959 hat es sich zur weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kindern entwickelt.