CDU-Antrag ist „Blödsinn“ und ein „Affront“

Heftiger Streit über Neuausrichtung von „Kultur in der Provinz“ in Hiddenhausen

Hiddenhausen

Die Neuausrichtung des Programms "Kultur in der Provinz" hat am Dienstagabend für heftigen Streit in der Sitzung des Schul-, Sozial-, Sport- und Kulturausschusses (SSSKA) geführt. Hans-Ulrich Läge (SPD) griff dabei vor allem Hans-Jörg Düning-Gast (CDU) an.

Von Karin Koteras-Pietsch