Das sind die evangelischen Gottesdienste an Weihnachten in Hiddenhausen

„Wir sind wieder da! “Das Pfarrer-Dreigestirn Renata Pense, Martin Brings und Katharina Baumann-Schulz rührt die Werbetrommel für die zahlreichen Heiligabend- und Weihnachts-Gottesdienste in allen sechs Hiddenhausener St. Stephanus-Bezirken.

Evangelische Stephanus-Kirchengemeinde lädt in alle sechs Bezirke ein

Der Stern in der Eilshauser Kirche leuchtet bereits hell. Auch an den Weihnachtsfeiertagen wird er über den Köpfen der Besucher erstrahlen.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause sowie zeit- und nervenaufreibendem Pandemie-Planungs-Wirrwarr dürfen sich die Menschen in der evangelischen Großgemeinde auf ein stimmungsvolles Fest, liebevoll inszenierte Krippenspiele und jede Menge Musik freuen.

„2020 gab es nur digitale Gottesdienste, 2021 habe ich als noch anstrengender empfunden, da Präsenz-Veranstaltungen im kleinen Rahmen ebenso angeboten wurden wie Live-Übertragungen“, erinnert sich Katharina Baumann-Schulz an diese Zeit.

Martin Brings verbindet die zwei Lockdown-Phasen mit dem Verlust des Weihnachts-Gedankens: „Vor lauter Organisation und Vorschriften ging das Gefühl für dieses so wichtige Kirchenfest nahezu vollständig verloren.“

Umso mehr freuen sich alle Beteiligten, ob haupt- oder ehrenamtlich, auf die kommenden Festtage. „Uns ist es ganz wichtig zu betonen, dass wir bezirksübergreifend zu den Angeboten einladen. Jeder kann für sich die Veranstaltungen heraussuchen, die er gerne besuchen möchte“, sagt Renata Pense.

:Das Lampenfieber steigt von Probe zu Probe: Die Viertklässler der Paul-Maar-Grundschule Eilshausen freuen sich auf das erste Krippenspiel nach der coronabedingten Pause. Fürs Pressefoto mit dabei sind (vorne von links) Mia, Linus, Lukas, Joline und Lotta sowie (hinten von links) Pfarrerin Katharina Baumann-Schulz, Pfarrerin Renata Pense, Theo, Leonie, Pfarrer Martin Brings und Hannah. Foto: Sonja Töbing

Natürlich werde für ältere oder kranke Menschen auch weiterhin eine Live-Übertragung aller Gottesdienste angeboten, das sei während der Pandemie sehr gut angenommen worden. „Doch ersetzt es natürlich nicht die festliche Atmosphäre in der Kirche“, so die Pfarrerin.

Und hier sind die einzelnen Veranstaltungen in den jeweiligen Stephanus-Bezirken:

Eilshausen

Heiligabend: Statt Krippenspiel gibt es hier am Samstag, 24. Dezember, wieder den „Weg zur Krippe“ mit insgesamt fünf Stationen. „An jeder Station gibt es Geschichten oder Lieder zu hören, vor allem für Familien hat sich unsere Corona-Notlösung innerhalb kürzester Zeit zu einer liebgewonnenen Tradition entwickelt“, betont Renata Pense. Start ist zwischen 15 und 15.30 Uhr am Feldweg Ecke Hellweg/Neukölln. Das Ziel ist die festlich illuminierte Kirche, wo der Weg mit einem gemeinsam gesungenen „O du fröhliche“ beendet wird. „Wir schicken immer Gruppen zu je 50 Personen los“, so Pense. Um 17 Uhr gibt es dann die Christvesper mit Posaunenchor.

1. Weihnachtstag: Um 10 Uhr führen die Konfirmanden das Krippenspiel auf. Mit dabei ist auch der Gospelchor Injoy.

: In der Eilshauser Kirche findet das Krippenspiel erst am ersten Weihnachtstag statt. Foto: Sonja Töbing

Oetinghausen

Heiligabend: Um 15 Uhr gibt es den Familiengottesdienst mit dem Krippenspiel der Katechumenen, um 17 Uhr folgt die Christvesper. Am späten Abend, genauer gesagt um 22.30 Uhr, sind alle Hiddenhauser zum stimmungsvollen Gottesdienst eingeladen, an dem sich auch Posaunenchor und Good-News-Chor beteiligen.

1. Weihnachtstag: Der Gottesdienst mit Abendmahl und unter Mitwirkung des Posaunenchores beginnt um 10 Uhr.

Lippinghausen

Heiligabend: Diakon Jörg Lange und sein Team laden um 15.30 Uhr zur Christvesper mit Krippenspiel ein, Prädikant Christof Mester gestaltet um 17.30 Uhr eine weitere Christvesper.

2. Weihnachtstag: Um 18 Uhr beginnt der Stephanus-Abendgottesdienst mit dem Friedensgebet. Hinterher wird zum gemütlichen Beisammensein bei Glühwein, Punsch und Gebäck eingeladen.

Hiddenhausen

Heiligabend: In der St. Gangolf-Kirche wird um 15 Uhr das Krippenspiel präsentiert, das die Viertklässler der Eilshauser Paul-Maar-Grundschule einstudiert haben. Um 17 Uhr folgt die Christvesper, der vom Posaunenchor musikalisch begleitet wird.

Sundern

Heiligabend: Die Konfirmandinnen und Konfirmanden führen um 15.30 Uhr das Krippenspiel auf, um 17.30 Uhr gibt es die traditionelle Christvesper. Mit dabei sind Bläser aus der Stephanus-Gemeinde sowie Lina Drinkuth am Klavier.

Schweicheln-Bermbeck

Heiligabend: Um 15 Uhr beginnt der Krabbelgottesdienst in der Versöhnungskirche, hier wird das Krippenspiel zum ersten Mal aufgeführt. Die zweite Aufführung findet dann während der Christvesper um 16.30 Uhr statt. Mit dabei ist der Posaunenchor. Um 23 Uhr lädt Pfarrerin Katharina Baumann-Schulz zur Christmette mit dem CVJM und dem Young Peoples Choir ein.

Neujahr: Der Festgottesdienst um 17 Uhr in der Versöhnungskirche steht ganz im Zeichen der Jahreslosung 2023 „Du siehst mich!“.

Die Pfarrerinnen und Pfarrer weisen darauf hin, dass es keine Maskenpflicht gibt. „Jeder ist für sich selbst verantwortlich, wir empfehlen lediglich das Tragen einer Maske“, sagt Katharina Baumann-Schulz. Alle Kirchen würden beheizt, sodass niemand während der Gottesdienste frieren müsse.