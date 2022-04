Der Apfeltag kehrt nach Hiddenhausen zurück

Vorfreude ist riesig: Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag, 11. September, von 11 bis 19 Uhr wieder das größte Fest rund um das gesunde Obst in ganz Ostwestfalen-Lippe statt: Der Obsthof Otte aus Hiddenhausen lädt zum Apfeltag.

„Zum Start der Apfelsaison laden wir dazu ein, den Obsthof zu entdecken, sich darüber zu informieren, was alles dazu gehört, um leckere Äpfel anzubauen und selbst zu sehen, wo die Apfelbäume wachsen, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen“, heißt es in der Einladung.

Dazu gibt’s jede Menge Apfelvielfalt zu erleben: viele verschiedene Apfelsorten und kulinarische Genüsse – vom frisch gepressten Apfelsaft bis zum leckeren Apfelkuchen. „Wir freuen uns auf ein wunderbares Fest zwischen den Apfelbäumen mit vielen tausend Gästen und eine bunte Ausstellung vieler besonderer Produkte und Angebote, kreativer Präsentationen, viel Engagement und Herzblut unserer über hundert Aussteller und Ausstellerinnen.“

Der große Bauernmarkt wird ergänzt von einer bunten Ausstellung mit qualitativ hochwertigen, selbst- und handgemachten Produkten und Angeboten aus den Bereichen: Regionales und Bäuerliches, biologischer und eigener Anbau, Kunst und Kreatives, Mode und Lebensart, Dekoration und Ambiente, Garten und Pflanzen, Natur und Umwelt, Land & Leute. Besonders die kleinen Gäste haben jede Menge zu entdecken, zu staunen, zu lernen und vor allem Spaß.

Mit Treckerfahrten, Ponyreiten und vielen Spielmöglichkeiten im Apfel-Kinderland soll der Familien-Ausflug ein echtes Erlebnis werden. Spaßige Mitmach-Aktionen für Kinder rund um das Thema Obst, gesunde Ernährung, Landwirtschaft und Lebensmittelkompetenz werden von verschiedenen Akteuren angeboten.

Wer eine schöne Idee dazu hat und gerne eine Aktion oder eine Präsentation auf dem Apfeltag an der Heidestraße anbieten möchte, kann sich bei Familie Otte melden. Ab sofort können sich Aussteller und Ausstellerinnen am besten per Email an apfeltag@obsthof-otte.de bewerben.

Auf der Bühne wird ein lokales Line-up für den passenden Apfeltag-Soundtrack sorgen und ganz nebenbei erfahren die Besucher jede Menge spannende Infos zum Thema Landwirtschaft, Natur, Obstanbau und darüber, wie alles mit allem zusammenhängt. Weitere Überraschungen, Aktionen und Walk-Acts lassen einen großartigen Apfeltag in Hiddenhausen versprechen.