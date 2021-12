Der Traum von der besonderen Hundeleine

Annika Cantow ist von Beruf Erzieherin– und so ganz nebenbei hat sie seit geraumer Zeit auch noch ein eigenes Business. Sie fertigt und verkauft Hundehalsbänder und -leinen.

Und das kommt nicht von ungefähr. Cantow und ihr Verlobter Benedikt Paweltzik haben zwei Hunde: einen Golden Retriever und einen Dalmatiner, die beide selbstverständlich ausschließlich Halsbänder tragen, die Annika Cantow in ihrer Freizeit gefertigt hat. „Die kamen so gut an, viele Bekannte wollten gern genau solche Halsbänder für ihre Vierbeiner“, erzählt die 31-Jährige. Und nun ist Annika Cantow eben nicht mehr „nur“ Erzieherin. „GoldeneTauTräume“ heißt ihr Label (Handgefertigte Leine, Leinen, Halsbänder und mehr) – Tau für die Taue, Goldene für den Golden Retriever und Träume, weil man hier ein Traum verwirklicht.