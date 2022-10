Der Trend geht zum Kaltwasserfisch

Zwei Arabesken-Harnischwelse freuen sich in ihrem Beutel auf ihr neues Zuhause. Wie viele ihrer Artgenossen leben sie am liebsten in kleinen Gruppen. Ihre Maserung macht sie sehr beliebt, aber auch schwer zu bekommen.

„Alles, was bei einer Wassertemperatur von unter 20° Celsius gehalten werden kann, wird so bezeichnet“, erklärt Dario Mai, der für seinen Verein am Messetisch stand. Solche Fische seien momentan besonders beliebt, weil sie praktisch bei Zimmertemperatur gehalten werden könnten. Eine Heizung sei also nicht nötig, das spart Energie. Entsprechend groß war die Nachfrage nach den entsprechenden Fischarten, die im gängigen Aquaristik-Handel nur schwer zu bekommen seien.