Endlich wieder Musiksommer in Eilshausen

Veranstaltungsreihe beginnt am Donnerstag (30. Juni) – Auftakt mit Gitarre und Loop-Maschine

Hiddenhausen

Nach der Corona-Zwangspause wird der Eilshauser Musiksommer, veranstaltet von der Stephanus-Kirchengemeinde Hiddenhausen und organisiert sowie durchgeführt vom Haus der Musik, in diesem Jahr wieder ausgerichtet. Das Auftaktkonzert wird am Donnerstag, 30. Juni, um 19.30 Uhr in der Eilshauser Kirche beginnen.

Von Niklas Gohrbandt