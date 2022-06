Endlich wieder Schützenfest in Eilshausen

Nach langer Durststrecke, bedingt durch die Corona-Pandemie, ist es nun endlich wieder soweit: Die Eilshauser Schützen feiern ihr Schützenfest. Die größte Neuerung gibt es gleich zu Beginn. Bereits am Freitag (3. Juni) steigt die „Eilshauser Dorfparty“ mit Cocktailbar. Los geht’s um 20 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Feier-Marathon über Pfingsten startet mit einer Dorfparty am Freitagabend

Am Samstag, 4. Juni, startet dann das eigentliche Schützenfest an der Meierstraße, wo Oberst Michael Scheiding das Bataillon um 16.30 Uhr beim Ortskommandanten Reinhard Tiemann antreten lässt. Um 17 Uhr beginnt die Schützenandacht in der Eilshauser Kirche. Die Majestäten und Höfe der anderen Vereine aus der Gemeinde sind zum Empfang im Festzelt ab 18 Uhr geladen. Im Festzelt wird „DJ Stefan“ kräftig einheizen.

Der Sonntag beginnt für die Schützen bereits um 10 Uhr mit dem Antreten im Festzelt. Ab 12 Uhr folgt der Höhepunkt. Dann wird der Bürgermeister der Gemeinde Hiddenhausen auf dem Hochstand im Garten des Restaurants „Athos im Haus Pfingsten“ das Schießen auf den Königsadler eröffnen. Ab 12 Uhr gibt es eine kräftige Erbsensuppe, parallel startet im Festzelt das musikalische Unterhaltungsprogramm von “The Crazy DJs”.

Kinder- und Jugendkönigsschießen laufen parallel auf dem Schießstand der Gesellschaft. Die Kinder schießen auf einer Scatt-Anlage, während die Jugend mit dem Luftgewehr wie die Erwachsenen auf einen Holzadler schießt. Sobald der Adler mit dem letzten Schuss fällt, steht der neue Schützenkönig fest, welcher sich sodann gegen 15.30 Uhr mit seinem gesamten Hofstaat zur Proklamation im Festzelt einfindet.