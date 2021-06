Erste Apotheke bietet kostenlose Schnelltests

Hiddenhausen (WB)

Er ist der erste Apotheker in der Gemeinde Hiddenhausen, der kostenlose Corona-Schnelltests anbietet: In der Werre-Apotheke von Christian Tölle in Schweicheln (Herforder Straße 156, neben Edeka Kirschke) können sich von Montag an alle Hiddenhauser einmal wöchentlich auf das Corona-Virus testen lassen.

Bernd Bexte