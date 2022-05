Erste DHL-Packstation in Hiddenhausen geplant

Der Platz steht schon fest: Wer seinen Einkauf an der Löhner Straße erledigt, kann künftig auf einem Weg auch sein Päckchen abholen. Dort wird eine DHL-Packstation errichtet.

Anstelle des Fahrradständers und der Altkleider-Container soll neben dem Fachmarkt-Zentrum in Hiddenhausen bald eine DHL-Packstation stehen.

Sie wird die erste ihrer Art in Hiddenhausen sein: Die Deutsche Post DHL Group errichtet an der Löhner Straße eine Packstation. Zu finden sein wird sie am Rand des Parkplatzes des Fachmarktzentrums. Zurzeit stehen dort noch Altkleider-Container und ein Fahrradständer.