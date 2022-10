Erzählcafé zieht ins Café Alte Werkstatt

Eine beliebte Tradition bekommt neues Leben eingehaucht: Am Mittwoch, 19. Oktober, lädt die Stephanus-Kirchengemeinde in Hiddenhausen von 15 bis 17 Uhr zum Erzählcafé ein.

Es gibt jedoch eine entscheidende Änderung: Fand das 2003 gegründete Erzählcafé in der Vergangenheit immer in Sundern statt, so ist der neue Treffpunkt jetzt das Café Alte Werkstatt an der Maschstraße 18 in Hiddenhausen.