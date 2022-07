Falscher Polizist erbeutet 22.000 Euro von Hiddenhauser

Ein 63-jähriger Mann aus Hiddenhausen hat sich von einem falschen Polizisten am Telefon täuschen lassen. Er hob 22.000 Euro bei seiner Bank ab und übergab das Geld am Bahnhof in Bielefeld. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche.

Geldübergabe findet am Bahnhof in Bielefeld statt - Betrug fällt erst später auf

Der Hiddenhauser (63) hatte den Vorfall am Donnerstagabend selbst bei der Polizei gemeldet als er der Meinung war, Opfer eines Betrugs geworden zu sein. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand der Beamten soll der Mann gegen 14 Uhr am Donnerstag einen Anruf des "falschen Polizisten" bekommen haben. Dieser rief mit unterdrückter Nummer bei dem Hiddenhauser an und berichtete, dass seine Tochter einen Unfall verursacht habe, bei dem ein Radfahrer ums Leben gekommen sei.

Damit seine Tochter nicht festgenommen wird, sollte der Vater eine Kaution zahlen. Der erste Vorschlag des Anrufers: 75.000 Euro. Doch der Geschädigte konnte die geforderte Summe nicht aufbringen, sodass man sich auf 22.000 Euro einigte, schildert die Polizei.

Der "falsche Polizist" suggerierte am Telefon, dass die vermeintliche Tochter sich in seiner Nähe befindet, als kurzfristig eine weibliche Stimme zu hören war. Auch eine weitere männliche Person wurde als angeblicher Staatsanwalt an dem Telefonat beteiligt.

Folglich machte sich der Geschädigte Hiddenhauser auf den Weg zu seinem Geldinstitut, und hob die geforderte Geldsumme ab. Gegen 16 Uhr kam es nach Angaben der Polizei zur Übergabe des Bargelds am Bahnhof in Bielefeld. Empfänger war eine unbekannte männliche Person, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sein soll, mit einer schlanken Statur beschrieben wird und einen Bart trägt. Bei der Übergabe trug der Mann ein blaues T-Shirt mit der Aufschrift "Security" und eine blaue Baseball-Cap.

Tochter unversehrt zuhause angetroffen

Nach der Übergabe entfernte sich der Unbekannte in Richtung Bielefelder Innenstadt. Dass er an einen Betrüger geraten war, bemerkte der 63-Jährige jedoch erst, als er wieder zuhause ankam. Dort traf er seine Tochter an, die an keinem Unfall beteiligt gewesen war.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mit der Auswertung von vorhandenem Videomaterial begonnen. Zeugen, die die Übergabe beobachtet haben und weitere Angaben zum flüchtigen Boten machen können, werden gebeten, sich unter Telefon 05221/8880 bei der Polizei zu melden.

Hinweise der Polizei

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: