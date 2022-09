Farbenfrohe Werke im Rathaus Hiddenhausen

Ein Name, zwei Künstlerinnen: Die Ausstellung „Reflexionen“ wird am Freitag, 2. September, im Hiddenhauser Rathaus eröffnet. Zu sehen sind Bilder der Hiddenhauserin Hildegard Bergmeier und die Bielefelderin Anne Mittag.

Die beiden Frauen kennen sich aus dem Verein Kunstlandschaft in Enger. Und noch vor Corona hatte Christian Grube, seinerzeit zuständig für die Kultur bei der Gemeinde, die Frauen angesprochen. Es sollte seine letzte Veranstaltung vor seinem Ruhestand sein.

Die Frauen waren einverstanden, den Titel schlug Hildegard Bergmeier vor. Dann kam Corona und die Ausstellung wurde mehrfach verschoben. Doch nun werden interessierte Besucher endlich in den Genuss der teils farbenfrohen Werke kommen.

„Schalen“ hat Hildegard Bergmeier dieses Bild genannt Foto: Karin Koteras-Pietsch

Hildegard Bergmeier hat immer schon gern gezeichnet. Die ersten Bilder waren anfangs einem kleinen Kreis an Betrachtern zugänglich, bis Bergmeier 2010 eine Einladung von Bildhauer Eberhard Hellinger in dessen Atelier erhielt. Der Künstler ermutigte die heute 62-Jährige die Kunst ernsthaft anzugehen.

„Lieblingsfarben habe ich nicht“

„So hat mich das Schicksal auf einen guten Weg geführt“, meint die Hiddenhauserin. Seit 2011 malt sie nun vorwiegend in Öl. „Dasist mein Medium“, sagt die Künstlerin, die frei malt, weil sie mit dem freien Gestalten etwas zum Ausdruck bringen kann.

Das Malen ist für sie ein Prozess. „Und ich bin oft überrascht, welcher Ausdruck am Ende dabei herauskommt“, meint sie. Für sie sei das Malen nicht nur Farbe auf die Leinwand bringen, sondern ein kreativer Prozess. Lieblingsfarben habe sie nicht. Sie lasse die Farben, die sie jeweils gewählt hat, sprechen, und wenn sie eine Reflexion habe, dann werde sie in das Bild hineingebracht.

Anne Mittag vor ihrem Triptychon. Das dreiteilige Bild trägt keinen Namen. Der Betrachter, so meint die Bielefelderin, soll sich selbst eine Meinung zu diesem Bild machen. Foto: Karin Koteras-Pietsch

Mit diesem Gedanken sei auch der Titel für die Ausstellung entstanden. Zu sehen sind von Hildegard Bergmeier im Rathaus aber auch kleinere Bilder, bei denen sie mit Kohle experimentiert hat.

Anne Mittag ist auf ganz anderem Weg zur Malerei gekommen. Mit 50 hörte sie auf zu arbeiten und eines Tages stand sie in ihrem Wohnzimmer und dachte, dass dieses Zimmer Bilder brauche. So ging sie in ein Atelier um zu lernen, später verfeinerte sie ihr Können an der Sommerakademie in Borgholzhausen.

Ausstellung bis zum 7. Oktober zu sehen

Ihr Spektrum reicht von der abstrakten Malerei bis hin zu Landschaften und Blumen. „Ich brauche den Unterschied“, sagt Mittag. Immer, wenn sie eine Blume gemalt habe, müsse wieder etwas Abstraktes her. Kaum zu übersehen ist, dass blau und türkis ihre Lieblingsfarben sind. Und viel Unterschiedliches wird auch der Besucher im Rathaus entdecken. Da gibt es ein Triptychon in Blautönen oder ein Acrylbild mit Struktur, genauso aber auch den Baum vor einem Sonnenuntergang.

Blau gehört zu den Lieblingsfarben von Anne Mittag Foto: Karin-Koteras-Pietsch

Titel hat Anne Mittag ihren Bildern nicht gegeben, signiert sind die Bilder auf der Rückseite. „Der Betrachter soll selbst entscheiden, was er sieht“, meint die Künstlerin.

Die Ausstellung „Reflexionen“ wird am Freitag, 2. September, um 19 Uhr eröffnet. Der Einlass ins Hiddenhauser Rathaus erfolgt über den Seiteneingang. Die musikalische Untermalung wird das Duo „Rewind Key“ der Musikschule Herford mit Nicole Kremer (Gesang) und Simon Volmer (Gitarre) übernehmen. Anschließend sind die Bilder bis zum 7. Oktober zu den üblichen Öffnungszeiten des Rathauses zu sehen.