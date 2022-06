Hiddenhausen

Den Eiffelturm zwischen die Finger klemmen, in einer regenbogenfarben schillernden Seifenblase sitzen, mit Luftballons am Himmel fliegen – was sich wie ein wunderschöner Traum anhört, wurde für den zwölfjährigen Dean Stephenson beim Hiddenhauser Digitaltag Wirklichkeit.

Von Sonja Töbing