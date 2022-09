Folgen des Ukraine-Kriegs treffen Hiddenhausen 2023

Die gute Nachricht zuerst: Um die Finanzen der Großgemeinde Hiddenhausen müsse sich in diesem Jahr niemand Sorgen machen, teilte Kämmerer Andreas Frenzel am Mittwochabend im Haupt- und Finanzausschuss mit. Um sogleich jedoch einzuschränken: Die Sorgen beginnen Anfang 2023.“

Privathaushalte spüren die Folgen steigender Energiekosten schon seit Wochen, in den Finanzen der Großgemeinde Hiddenhausen werden sie sich nach Aussage von Kämmerer Andreas Frenzel erst im kommenden Jahr richtig bemerkbar machen.

Denn dann würden der Ukraine-Krieg und die seitdem steigenden Energiekosten Wirkung auf die finanzielle Situation der Kommune zeigen. In diesem Jahr aber prognostiziere der II. Quartalsbericht der Gemeinde bis zum Jahresende ein Defizit von lediglich gut 846.000 Euro bei Einnahmen in Höhe von 42,1 Millionen Euro und Ausgaben in Höhe von 43 Millionen Euro.