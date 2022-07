Friedel Stockhecke verlässt „Die Binnenschiffer“

Hiddenhausen

Der Hafen des wohlverdienten Ruhestands ist in Sicht. Friedel Stockhecke nimmt mit einer Mischung aus Wehmut und Vorfreude Kurs darauf. Der langjährige Vorsitzende und Chorleiter des Shanty-Chores „Die Binnenschiffer“ wird sich am Freitag, 23. September, um 18 Uhr beim Herbst-Konzert in der Eilshauser Kirche von Kameraden und Fans verabschieden. Und zwar endgültig.

Von Sonja Töbing