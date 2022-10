Friedensarbeit: Hiddenhauser Schüler sammeln Spenden

Auch in diesem Jahr finden im Oktober und November wieder die jährlichen Haus- und Straßensammlungen für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt. Im Kreis Herford wird noch bis zum 30. November gesammelt. Kreisweit nehmen vier Schulen teil – dabei sind auch die Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs der Olof-Palme-Gesamtschule Hiddenhausen.

Sie werden in den kommenden Tagen und Wochen an verschiedenen Standorten in Hiddenhausen unterwegs sein, um Spenden zu sammeln.

„Es freut mich ganz besonders, dass wir so engagierte Schülerinnen und Schüler wie euch haben. Denn die Haus- und Straßensammlungen sind für den Volksbund eine wichtige Säule, da er sich zu einem großen Teil aus Spenden finanziert“, sagt Norbert Burmann, Schul- und Sozialdezernent beim Kreis Herford. Darüber hinaus ist er Geschäftsführer des Kreisverbands des Volksbundes, der sich nicht nur bei den Schülern, sondern auch bei der Schule und der Organisatorin, OPG-Mittelstufenleiterin Christina Mohrmann, bedankt.

Die Schüler haben sich freiwillig gemeldet und sammeln in Kleingruppen in ganz Hiddenhausen. Die Schulsammlungen haben im Kreis Herford eine lange Tradition. Nach Auskunft der Olof-Palme-Gesamtschule zählen ihre Schüler zu den aktivsten Sammlern in Ostwestfalen.

Thema nach wie vor aktuell

Aus aktuellem Anlass betont Norbert Burmann die Bedeutung dieses Engagements: „Wir sehen an den Geschehnissen in der Ukraine wie ungemein wichtig es ist, immer wieder auf die Folgen von Krieg und Gewalt hinzuweisen und sich aktiv für den Frieden zu engagieren. An den vielen Kriegsgräberstätten, die vom Volksbund gepflegt werden, zeigt sich ganz unmittelbar, was Krieg und Gewalt für Auswirkungen haben. Sie sind Mahnmale gegen den Krieg und für den Frieden.“

„ Ich finde es großartig, dass junge Leute durch die Spendensammlungen vor allem auch die Friedensarbeit unterstützen. “ Bürgermeister Andreas Hüffmann

Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge kümmert sich im Auftrag der Bundesregierung um die Erfassung, Erhaltung und Pflege der Gräber der deutschen Kriegstoten im Ausland. Er steht Angehörigen und öffentlichen und privaten Stellen als Ansprechpartner in allen Fragen der Kriegsgräberfürsorge zur Seite. Der Verein unterstützt die internationale Zusammenarbeit durch die Förderung der Begegnung junger Menschen an den Ruhestätten der Toten und engagiert sich im In- und Ausland mit seiner pädagogischen Jugendarbeit für den Frieden unter den Völkern.

Hiddenhausens Bürgermeister Andreas Hüffmann lobt den Einsatz des Vereins und seiner Schüler: „Hinter jedem Grab steckt ein Einzelschicksal - der Volksbund leistet große und wichtige Arbeit, damit keiner vergessen wird. Und ich finde es großartig, dass junge Leute durch die Spendensammlungen vor allem auch die Friedensarbeit unterstützen und dabei wertvolle Erfahrungen sammeln.“

Der Volksbund finanziert sich zu 80 Prozent aus Beiträgen und Spenden. Eine wichtige Säule bilden die jährlich stattfinden Haus- und Straßensammlungen.