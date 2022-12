Füllenbruch in Hiddenhausen soll Heimat für seltene Vögel, Insekten und Pflanzen werden

Bunte Wiesen, auf den Kühe weiden. Bäume und Büsche, die gemeinsam mit Obstbaum- und Feuchtwiesen selten gewordenen Vögeln und Insekten Lebensraum bieten. Dazu noch eine große Vielfalt an Kräutern und Blumen: So sieht der Umweltausschuss der Gemeinde Hiddenhausen die Zukunft des Naturschutzgebiets Füllenbruch.

Dabei will die Gemeinde das Füllenbruch auch als Ökokonto nutzen, also als Ausgleichsfläche für die unterschiedlichsten Bauprojekte. Welche Maßnahmen erforderlich sind, um das derzeit noch intensiv landwirtschaftlich genutzte, rund 26 Hektar umfassende und in fünf Flächen aufgeteilte Gelände umzuwandeln und aufzuwerten, hat für die Gemeinde die Kortemeier Brokmann Landschaftsarchitekten GmbH in Herford ermittelt.