Geschichten aus Hiddenhausen

„Handwerk trifft Kultur“, das gemeinsame Projekt der Kreise Minden-Lübbecke und Herford, geht mit einem neuen Format auf Sendung: Unter dem Titel „Handwerk trifft Kultur – Der Podcast“ gibt es ab sofort persönliche und spannende Geschichten aus Museen vor Ort zu hören. Auch das Holzhandwerksmuseum in Hiddenhausen kommt vor.

Günter Wörmann erzählt in dem Podcast von seinem Weg zum Holzhandwerk.

„Wir haben uns für einen eigenen Podcast entschieden, weil wir die Personen und Orte unseres Netzwerks in Minden-Lübbecke und Herford dadurch sehr nah erlebbar machen können“, so Anna Sievers, Kulturkoordinatorin im Projekt.

„Der Podcast behandelt nicht nur die regionale Handwerksgeschichte, sondern eröffnet Perspektiven in die Gegenwart und lässt Zeitzeugen zu Wort kommen.“, so Stefanie Keil, ebenfalls Kulturkoordinatorin im Projekt. Aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit und Klimaschutz werden ebenso behandelt wie das Ehrenamt, das vielerorts die Basis für die Existenz der kleinen Museen und Kulturorte darstellt.

Intime Einblicke in die Kulturorte der Region

Jede Podcast-Folge hat ein spezielles Thema und einen dazu passenden Gast. Die Gäste sind Personen aus den 16 Partnereinrichtungen von „Handwerk trifft Kultur“ – also aus den kleinen Museen der Region. Sievers und Keil haben sich dafür professionelle Unterstützung geholt: Medienproduzent Eike Hollermann aus Bielefeld übernimmt die Rolle des Moderators und die technische Unterstützung. Hollermann besucht die Ehrenamtlichen und Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter vor Ort und bekommt so ganz persönliche und intime Einblicke in die Kulturorte der Region.

Das Projekt Foto: Im Januar 2021 ging das vom Land geförderte interkommunale Modellprojekt „Handwerk trifft Kultur“ der Kreise Minden-Lübbecke und Herford an den Start. Der inhaltliche Schwerpunkt des Projektes ist das Handwerk. Kulturelles Leben wie die traditionelle Handwerkskultur zeigt sich vielfach im ländlichen Raum. Ihre Basis ist häufig die ehrenamtliche Mitarbeit. Ziele des Projektes sind die Öffnung sowie die Sicherung der Zukunftsfähigkeit der Kulturorte durch gezielte Hilfestellung in den Bereichen Ehrenamtsförderung, Museumskonzeption, Marketing oder Veranstaltungsmanagement. ...

In der neusten Folge erzählt Günter Wörmann, Vorsitzender des Holzhandwerksmuseums Hiddenhausen, wie sein Weg ihn zum Museum und zum Holzhandwerk geführt hat, was es mit dem großen Horizontal-Sägegatter vor der Scheune und den kleinen Holzschiffchen auf sich hat.

Als reines Audioformat ist der Podcast im Internet abrufbar und als Serie angelegt. Zweimal im Monat erscheinen neue Folgen rund um die Handwerkstradition der Region in Minden-Lübbecke und Herford. Zu hören ist „Handwerk trifft Kultur – der Podcast“ ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen und auf der Website www.handwerk-trifft-kultur.de/podcast.