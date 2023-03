Glasfaser kommt in die Ortsteile Hiddenhausen, Eilshausen und Schweicheln-Bermbeck

Aus Lippinghausen, Oetinghausen & Oetinghausener Heide, Oetinghausen Arode, Sundern und Teilen von Schweicheln Süd zieht sich Deutsche Glasfaserdagegen zurück. Nach mehreren Monaten der Nachfragebündelung ist in diesen Ortsteilen das Interesse der Bürgerinnen und Bürger für einen privatwirtschaftlichen Glasfaserausbau nicht groß genug gewesen.

Bürgermeister Andreas Hüffmann ist trotzdem nicht unzufrieden: „Es hat sich gelohnt, in die Verlängerung zu gehen. Viele Bürgerinnen und Bürger haben diese zweite Chance genutzt“, sagt das Gemeindeoberhaupt.

„Als Digital-Versorger der Regionen treiben wir die Digitalisierung im ländlichen Raum voran. Wir freuen uns, nun auch Hiddenhausen, Eilshausen und Schweicheln-Bermbeck mit schnellem Internet zu versorgen und jetzt mit dem Ausbau loszulegen. Dabei setzen wir auf eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Beteiligten vor Ort“, heißt es seitens Deutsche Glasfaser.

Zuerst wird der Hauptverteiler geplant

Nun beginne man zunächst mit der Planung der Bauarbeiten – angefangen mit der Festlegung des Standortes für den Glasfaserhauptverteiler bis hin zur Vorbereitung des Tiefbaus. Der Hauptverteiler bildet das Zentrum des Glasfasernetzes im Ort und ist eines der ersten sichtbaren Zeichen des Ausbaus. Anschließend beginnt der Baupartner von Deutsche Glasfaser mit den Tiefbauarbeiten und verlegt vom Hauptverteiler aus die FTTH-Glasfaserleitungen („Fiber To The Home“ – Glasfaser bis ins Haus). Alle Haushalte, die einen Vertrag unterzeichnet haben, würden vorab über die einzelnen Schritte und die Details zu ihren Hausanschlüssen aufgeklärt.

FTTH hat als einzige Breitbandtechnik die nötige Leistungsstärke, um die rasant wachsenden Datenvolumen auch künftig zuverlässig und schnell zu übertragen. „Beim digitalen Umbau in Deutschland kommen wir an einer flächendeckenden Breitbandversorgung nicht vorbei. Im ländlichen Raum ist sie wesentlich, damit dieser all seine Vorzüge in der Lebensqualität erhalten und entfalten kann“, teilt das Unternehmen Deutsche Glasfaser mit.c

Vergünstigte Konditionen weiter möglich

Übrigens: Bürgerinnen und Bürger aus Hiddenhausen, Eilshausen und Schweicheln-Bermbeck können weiterhin Verträge zu vergünstigten Konditionen abschließen und einen kostenlosen Beratungstermin unter 02861 - 8133 494 vereinbaren. Die kostenlose Deutsche Glasfaser Bau-Hotline beantwortet Fragen zum Ausbauprojekt unter 02861 - 890 60 940 montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 20 Uhr.

Aus Lippinghausen, Oetinghausen & Oetinghausener Heide Oetinghausen Arode, Sundern & Teile von Schweicheln Süd zieht sich Deutsche Glasfaser als Netzanbieter und Investor hingegen zurück. Da die Wirtschaftlichkeit aufgrund der zu geringen Nachfrage nicht mehr gegeben ist.

„Wir haben gemeinsam mit der Gemeinde viel Zeit und Energie in das Projekt investiert, aber leider die erforderliche Ausbauquote nicht erreicht. Wir bedauern dies auch deswegen, weil wir in diesen Ortsteilen Bürgerinnen und Bürger zurücklassen, die sich innerhalb der Nachfragebündelung für den Glasfaserausbau eingesetzt haben“, heißt es weiter. Die bisher eingegangenen Kundenaufträge sind damit hinfällig und werden nicht von Deutsche Glasfaser angenommen.