Glasfaser Nordwest startet Ausbau in Hiddenhausen

Glasfaser Nordwest konzentriert sich nach eigenen Angaben auf mehr als 3200 Haushalte und Unternehmen in Lippinghausen und Oetinghausen, denen nun ein Glasfaseranschluss angeboten wird. Die Vorvermarktung soll am 2. November starten.

Bis die Anwohner auf dem modernen Glasfasernetz surfen können, sind zwei Schritte notwendig. Das erste sichtbare Zeichen ist der Bau des Verteilnetzes auf öffentlichem Grund. Dieses besteht aus vielen unterirdischen Hauptkabeln und diversen Knotenpunkten. Die Glasfasern enden zunächst vor den Grundstücken der Anwohner – sobald ein Interessent dann einen Anschluss beauftragt, erhält die Immobilie im zweiten Schritt einen Hausanschluss und wird an das Netz angeschlossen.

Glasfaser Nordwest baue ausschließlich eine moderne FTTH-Infrastruktur. FTTH bedeutet „Fiber To The Home“: Das heißt, dass die Glasfaserleitungen in einem zweiten Schritt bis in die Wohnungen und Häuser verlegt werden. Auf Kupferkabel werde gänzlich verzichtet.

Als reiner Infrastrukturanbieter vertreibt das Unternehmen keine eigenen Glasfaserprodukte an den Endkunden, stellt sein Netz nach eigenen Angaben aber dem Telekommunikationsmarkt zu gleichen Konditionen zur Verfügung, sodass Interessierte bei der Wahl eines FTTH-Anschlusses und dem passenden Internettarif zwischen unterschiedlichen Anbietern wählen können. In Hiddenhausen seien das Telekom und EWE.

Große Datenmengen transportieren

Mit Hilfe von Glasfaser können Kunden hohe Datenmengen transportieren, ohne dass Leistungseinbrüche auftreten. So seien 4K-Videotelefonie, Arbeiten aus dem Home-Office und Online-Shopping kein Problem. Angeboten werden dafür unterschiedliche Bandbreiten.

„Glasfaser Nordwest hat sich das Ziel gesetzt, einen echten Beitrag zur Digitalisierung zu leisten. Wir werden nun in Hiddenhausen aktiv und werden die Kommune zukunftsfähig machen“, erklärt Sascha Zink, Leiter Kommunales und Politik von Glasfaser Nordwest. „Für Anwohnerinnen und Anwohner werden Home-Office, Streaming und Home-Schooling in Zukunft keine Probleme mehr darstellen“, verspricht er.