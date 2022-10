Gospelchor Injoy gibt Comeback für Familien und Freunde

Der Auftritt fand nicht wie sonst vor voll besetztem Haus, sondern in kleinerem Kreis für Familien und Freunde statt. Für den Neubeginn nach so langer Corona-Pause hatten die Chormitglieder 250 Karten an Familien und Freunde- verteilt. So bestand die Möglichkeit, in den Kirchenbänken genügend Abstand zu lassen.

Chorleiter Marcus Linnemann und seine Sängerinnen und Sänger waren vorher etwas aufgeregter als sonst. Würde man eine ähnlich gute Vorstellung geben können wie in den Jahren zuvor? Zu ihrem Glück klappte alles wunderbar, das Publikum ging mit und bedankte sich zum Abschluss nach dem fulminanten „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit Ovationen.

Das Programm zeigte wieder einmal die Vielseitigkeit des Chores und enthielt sowohl spirituelle Lieder wie „Only a Holy God“ (a cappella) als auch moderne weltliche Gesänge wie „Du bist das Licht“ von Gregor Meyle. Am Ende des Songs wurde die Botschaft mit Teelichtern in der verdunkelten Kirche stimmungsvoll untermalt.

Auch ein Lied aus dem früheren Repertoire , „Window of Hope“, signalisierte Zuversicht und Neuanfang - unter anderem die Hoffnung, die Weihnachtskonzerte am 9. und 10. Dezember durchführen zu können.

Die meisten Lieder wurden, wie bei einem Gospelchor üblic“, auf Englisch gesungen. „Baba Yetu“ war jedoch eine Vertonung des Vaterunsers auf Swaheli mit Marcus Linnemann als Solisten und sorgte mit seinem mitreißenden Rhythmus für Begeisterung. Dieses Stück von Christopher Tin erschien erstmals 2005 als Titelmelodie des Videospiels Sid Meier's Civilization IV.

Im neuen Stück „Why we sing“ ging es um die Freude, im Chor gemeinsam eine harmonische Einheit zu bilden und den Zuhörern Botschaften der Hoffnung, des Friedens und der Liebe zu übermitteln – in einer Sprache, die jeder versteht: Musik.

Als Zugabe gab es dann auch den dynamischen Song „Music“ von John Miles, der dem Chor in seiner Komplexität noch einmal alles abverlangte und mit tosendem Applaus belohnt wurde. Der Gospelchor hatte seine Herausforderung bestanden.