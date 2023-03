Ein Herz für bedürftige Menschen in Eilshausen zeigen die Ehrenamtler von „Streuobst“ und der Gospelchor Injoy. Gemeinsam haben sie Pfarrerin Renata Pense eine Spende in Höhe von 1100 Euro gegeben, mit der die Geistliche Menschen in Not direkt helfen kann.

Der Gospelchor Injoy und die Gruppe Streuobst zeigen mit einer Spende Herz für Menschen in Not: Chorleiter Andreas Lechtermann (vorne) und (von links) Nathalie Hobrock-Prange, Karina Rossbach, Beate Kewitz, Sabine Zessel, Bernd Wattenberg sowie Agnes Mozagöz.

Das Geld stammt von den Weihnachtskonzerten, die Injoy am 9. und 10. Dezember in der evangelischen Kirche Eilshausen vor rund 800 Zuhörern gab. In den Pausen verkaufte die Gruppe Streuobst-Getränke an die Konzertbesucher. Unterstützt wurde sie dabei von der Brauerei Felsenkeller, die ihr kostenlos einen Getränkewagen zur Verfügung stellte.

Aus dem Erlös spendet Streuobst 550 Euro für die Hilfe Bedürftiger, etwa mit der gleichen Summe unterstützt sie den Tierschutz. Weitere 550 Euro für die Hilfe bedürftiger Menschen gibt der Chor Injoy aus den Konzerteinnahmen dazu.

Auch für Haustiere soll etwas getan werden

„Auch in unserer Gemeinde geraten Menschen aufgrund der Inflation und der gestiegenen Kosten in Not und bitten dann unsere Pfarrerin um Unterstützung. Ihnen wollen wir helfen“, begründet Bernd Wattenberg die Spende. Die Mitglieder der Gruppe Streuobst aber haben erfahren, dass auch die Haustiere unter den aktuellen Krisen leiden und möchten auch für sie etwas tun.