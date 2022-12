Großzügige Waffelteig-Kalkulation reicht am Ende nicht

Proppenvoller Weihnachtsmarkt auf Gut Bustedt in Hiddenhausen sorgt für Rekordumsatz

Hiddenhausen

Der Weihnachtsmarkt auf Gut Bustedt ist zurück - und wie! Der enorme Besucherandrang hat am Sonntag so manchen Verkaufsstand an seine Leistungsgrenze gebracht.

Von Thomas Meyer