Gut Bustedt hat einen neuen Gärtner

Hiddenhausen

„Bewegung in der Natur, Begegnungen mit Kindern, herrliche Ruhe am Morgen und am Abend“: Dirk Keßler ist begeistert von seinem neuen Arbeitsplatz. Seit dem 1. Februar dieses Jahres arbeitet der 53-Jährige aus Spenge im Garten des Biologiezentrums Gut Bustedt in Hiddenhausen.

Von Stefan Wolff