„Die Kreise Herford und Minden-Lübbecke verbindet, dass sie sich beide durch ihr traditionelles Handwerk von den Nachbarkreisen abgrenzen“, meint Christoph Mörstedt, Kulturreferent des Kreises Herford. Die Fotoausstellung „Tradition persönlich erleben“ im Holzhandwerksmuseum in Hiddenhausen soll das ab Sonntag, 13. März, sichtbar machen.

Die beiden Kreise kooperieren seit einem Jahr über das Programm „Handwerk trifft Kultur“, um die vielen kleinen, zumeist ehrenamtlich betriebenen Kulturorte in der Region zu fördern. Die neue Ausstellung in Hiddenhausen wird am Sonntag um 11 Uhr eröffnet und ist bis zum 8. Mai dort zu sehen.