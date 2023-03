Hiddenhausen: Windfriedstörche kehren zurück auf den Horst

Die Windfriedstörche in Hiddenhausen kommen seit 2014 regelmäßig auf den Horst in Lippinghausen. Ein aktuelles Foto der Störche gibt es noch nicht. Dieses Foto ist am 23. August 2022 entstanden und zeigt den „unsanierten“ Horst mit einer Pflanze darin.

Foto: Gerhard Schäper