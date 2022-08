Hiddenhausens schönste Seiten

Wandern erfreut sich seit Beginn der Corona-Pandemie allergrößter Beliebtheit. Angesichts fehlender sportlicher Betätigung und abgesagter Urlaubsreisen erkunden viele Menschen ihre Heimat zu Fuß an der frischen Luft und entfliehen so auch der Lockdown-Lethargie.

Über die wachsende Wander-Leidenschaft freuen sich Rolf Müller und Gerd Krüger von der Wandergruppe des Heimatvereins Eilshausen sehr, werben sie doch stets für ihre sorgfältig ausgearbeiteten Touren. Exklusiv für das HERFORDER KREISBLATT hat das Duo sechs verschiedene Routen herausgesucht, die HK-Mitarbeiterin Sonja Töbing für die Leser testen möchte.

Das Ziel dieser Aktion: Hiddenhausen und seine sechs Ortsteile aus einer vollkommen neuen Perspektive zu betrachten und sich Zeit für die vielen sichtbaren und versteckten Schönheiten zu nehmen. Fünf Touren werden zu Fuß in Angriff genommen, die sechste mit dem Fahrrad.

Tour1: „Absolut abgasfrei“ – dieses Prädikat verleiht Rolf Müller der Tour durch den Schweichelner Wald. Foto: Sonja Töbing

Die erste Wanderung führt von der Eilshauser Kirche hinein in den Schweichelner Wald. „Das ist vor allem an sonnigen und heißen Tagen eine angenehme, weil schattige Tour. Und absolut abgasfrei“, wie Rolf Müller betont. Zudem sei die Aussicht einfach wunderschön.

Tour2: Von Gut Bustedt aus geht es am Brandbach entlang in Richtung Enger und wieder zurück. Foto: Sonja Töbing

Die zweite Etappe kann man vom Parkplatz am Gut Bustedt beginnen, hier geht es auf der ehemaligen Kleinbahntrasse am Brandbach entlang in Richtung Enger. „Dank der vielen Bäume gibt es im Sommer jede Menge Schatten, und auch bei Regen lässt sich die Strecke sehr gut laufen“, betont Rolf Müller. An den Wochenenden sei eine Wanderung allerdings nicht ratsam, da dann zu viele Radfahrer unterwegs seien. Auf dem Weg könnten Wanderer die Otte-Obstplantagen bewundern, ein Abstecher zum Gut Bustedt lohne sich ebenfalls immer.

Tour 3: Wer durch den Wald des Reesberges wandert, kann von einem Aussichtspunkt aus bis zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal schauen. Foto: Sonja Töbing

Ebenfalls zu empfehlen sei eine gemütliche Wanderung durch den Reesberg, wie Müller betont: „Da die Tour hauptsächlich durch den Wald führt, eignet sie sich auch bei etwas wärmeren Temperaturen.“ Von einem markierten Punkt aus könne man bis zum Kaiser-Wilhelm-Denkmal in Porta Westfalica schauen. „Hier steht auch eine Bank, sodass man während einer Pause den Ausblick genießen kann“, erzählt der Wanderwart.

Tour 4: Diese Tour führt den Wanderer durch den Ortsteil Schweicheln. Foto: Sonja Töbing

Wer den Ortsteil Schweicheln kennenlernen möchte, kann das während einer eigens dafür ausgearbeiteten Wanderung tun. „Leider führt ein Teil des Weges an der Hauptstraße entlang. Das war jedoch anders nicht lösbar, da die Werre überquert werden muss“, erklärt Gerd Krüger.

Tour 5: Wer das Füllenbruch kennenlernen möchte, startet am Rathaus in Lippinghausen und macht sich von dort aus auf in Richtung Süden. Foto: Sonja Töbing

Sehr viel mehr Natur erleben Wanderfreunde auf der Route durch das Füllenbruch. Start ist am Rathaus in Lippinghausen, von dort aus geht es mitten hinein ins wunderschöne Naturschutzgebiet. „Vor allem im Herbst, wenn morgens der Nebel über den Feldern liegt, ist eine Wanderung lohnenswert“, weiß Gerd Krüger aus eigener Erfahrung.

Unzählige Tierarten schätzen das Füllenbruch, zahlreiche Vogelarten brüten hier im Frühling gerne. „Unsere Route deckt nur einen Bruchteil des Naturschutzgebiets ab, wer mehr davon sehen möchte, kann seine Wanderung gerne ausdehnen“, so Rolf Müller.

„Denkmäler im Kreis Herford“ für Fahrradfahrer

Fahrradfahrern wird die Tour „Denkmäler im Kreis Herford“ wärmstens empfohlen, sie ist rund 20,5 Kilometer lang, Start und Ziel ist der Parkplatz des Holzhandwerksmuseums an der Maschstraße in Hiddenhausen. Zu sehen sind unter anderem Haus Hiddenhausen, Gut Bustedt, der Meylip-Uhrenturm am Rathaus, die Kleinbahntrasse, die Museumsschule und die St. Gangolf-Pfarrkirche.

„Und das sind nur einige der vielen Höhepunkte“, so Krüger. Wer eine Einkehr plane, finde auf der Strecke einige ansprechende Lokalitäten. Weitere Informationen gebe es unter www.fahr-im-kreis.de.

Mit ausreichend Karten- und Informationsmaterial ausgestattet, macht sich die HK-Mitarbeiterin auf den Heimweg, voller Vorfreude auf die vielen interessanten Eindrücke und Sehenswürdigkeiten, die es in den kommenden Wochen zu sammeln und entdecken gilt.