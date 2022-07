Hiddenhauser baut preisgekröntes Cello

Ein Cello-Modell nach Stradivaris „Christiani“ hat die Jury des Deutschen Musikinstrumentenpreises vollends überzeugt. Gebaut hat das Instrument der Hiddenhauser Aaron Aupperle, der für seine Arbeit nun mit dem Bundespreis für Cello ausgezeichnet worden ist.

24 Musikinstrumentenbauer hatten an der Ausschreibung teilgenommen – im vergangenen Jahr ging es um Cello und Fagott. Verliehen wird der Preis vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Aaron Aupperle hat seine eigene Geigenbaufirma in Hiddenhausen und ist seit 2021 Masterstudent für „Akustik und Technologie für Musikinstrumentenbau“ an der Westsächsischen Hochschule Zwickau, Fakultät Angewandte Kunst Schneeberg, Studiengang Musikinstrumentenbau am Standort Markneukirchen.

"Es ist ein besonderer Moment, wenn einer unserer Studierenden einen solch renommierten Preis erhält. Es zeigt, welche Qualität von internationalem Rang unser Studiengang in Markneukirchen hervorbringt“, freut sich der Dekan der Fakultät, Prof. Dr. Hannes Vereecke. Aaron Aupperle war einer insgesamt drei Preisträgern.

Das Bundeministerium für Wirtschaft und Klimaschutz zeichnet seit 1990 in Deutschland produzierte Musikinstrumente von höchster Qualität und mit besonderen innovativen Eigenschaften mit dem Deutschen Musikinstrumentenpreis aus.