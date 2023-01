Ins Eis eingebrochen: Feuerwehr probt den Ernstfall

Bei einem gemeinsamen Dienstabend stand am Sonntagabend (22. Januar) das Thema Eisrettung auf dem Programm. Und wo probt man so etwas, wenn kein See zugefroren ist? Dort wo sonst Schlittschuh-Begeisterte eislaufen und die Ice Dragons dem Puck hinterherjagen: in der Eishalle Herford. „Ein Spaziergänger ist ins Eis eingebrochen und droht zu ertrinken“, lautete das Szenario. Die Eislauffläche sollte in diesem Fall den zugefrorenen See darstellen.

„Die Menschen sind oft unvorsichtig“, sagte Löschzugführer Torge Brüning, „deshalb müssen wir auch auf eine Eisrettung vorbereitet sein.“ Eine Einheit der DLRG-Ortsgruppe Herford leistete fachliche Unterstützung und gab den Wehrleuten wichtige Tipps. Eisflächen auf Gewässern bergen erhebliche Gefahren. Die Tragfähigkeit der Eisdecke ist oftmals schwer einzuschätzen und kann über die Wasseroberfläche hinweg stark variieren. Ist eine Person eingebrochen, zählt jede Minute. Der Körper kühlt sehr schnell stark aus. Doch bei aller Dramatik müssen die Einsatzkräfte besonnen handeln, um ihr eigenes Leben nicht zu gefährden.

„Niemand betritt ohne Eigensicherung die Eisfläche“, warnte Kai Möller, der die DLRG-Einsatzabteilung der Ortsgruppe Herford leitet. Leinensicherung und Schwimmweste sind Pflicht. Die Rettungsschwimmer der DLRG verfügen zusätzlich über eine spezielle Schutzausrüstung.

Möller demonstrierte eine halbautomatische Weste, die sich nach Auslösen des Aufblasmechanismus binnen Sekunden mit Kohlendioxidgas aus einer Kartusche füllt. „Moderne Rettungswesten mit schnell lösendem Panikverschluss schränken die Bewegungsfähigkeit nicht so stark ein wie herkömmliche Feststoff-Schwimmwesen“, erklärte der DLRG-Mann. Die schwere Brandschutzkleidung der Wehrleute ist im Übrigen bei einer Eisrettung ungeeignet. Sie hält zwar schön warm, saugt sich allerdings voll Wasser, wenn ein Feuerwehrmann selbst in Not gerät. Möller riet deshalb zu leichter Einsatzkleidung.

Rettung mit Brett und Eispickel

Geht es auf das Eis, müssen die Retter ihr Gewicht auf eine große Fläche verteilen. „Deshalb wird niemals im Stehen vorgegangen.“ Roland Schnelle – er verfügt über eine Zusatzausbildung als Strömungsretter – hatte sich zwischenzeitlich einen Neoprenanzug angelegt und demonstrierte verschiedene Rettungstechniken.

Der 25-Jährige kniete zunächst auf einem schwimmfähigen Rettungsbrett (Spineboard), das bei DLRG und Feuerwehr gleichermaßen zur Verfügung steht. In den Händen hielt der Retter Eispickel, mit deren Hilfe er sich auf dem Eis schnell vorwärts bewegen konnte. Rettungsschwimmerin Ronja Düning sicherte die Aktion mit der Wurfleine. Weitere Helfer zogen den DLRG-Retter und eine Übungspuppe, die sich nun gemeinsam auf dem Rettungsbrett befanden, „an Land“.

Menschenkette sorgt für eigene Sicherheit

Für die Feuerwehrleute, rund 30 Aktive nahmen an dem Sonderdienst teil, ging es nun darum, selber Erfahrungen auf dem Eis zu sammeln. Dabei kamen neben dem Rettungsbrett auch Sicherheitsleinen und zwei Steckleiterteile zum Einsatz. „Sie sind auf jedem Löschfahrzeug vorhanden und eignen sich gut zur Gewichtsverteilung“, erläuterte Torge Brüning. Schließlich bildeten die Wehrleute noch eine Menschenkette, um die Übungspuppe in der Mitte der Eisfläche zu erreichen. Zehn Aktive legten sich nach und nach zur Eigensicherung auf den Bauch und hielten sich am Ende gegenseitig mit den Händen an den Beinen.

Am Ende zogen Feuerwehr und DLRG-Ausbilder ein positives Fazit. Jede Eisrettung sei eine Herausforderung, so Kai Möller. „Heute Abend haben wir gute Lösungsansätze gesehen.“ Feuerwehr und DLRG arbeiten im Katastrophenschutz eng zusammen. Zuletzt waren beide Organisationen bei der Flutkatastrophe im Sommer 2021 gemeinsam im Einsatz.