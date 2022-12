Neuer Jugendreferent für die Region Hiddenhausen

Hiddenhausen

Manchmal öffnet dir dein Leben Türen, von deren Existenz du bislang nichts gewusst hast, und sie bieten dir Chancen, die du niemals für möglich gehalten hättest. So erging es Kjell-Bo Kelsner. Der 21-Jährige hat am 1. August für anderthalb Jahre die Stelle des Jugendreferenten für die evangelische Jugendarbeit in der Region Hiddenhausen übernommen.

Von Sonja Töbing