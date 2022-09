Kapitän der Eilshauser Binnenschiffer geht von Bord

Chor verabschiedet Friedel Stockhecke beim Herbstkonzert am 23. September

Hiddenhausen

Eine Ära geht zuende: Mit Friedel Stockhecke geht in wenigen Tagen der Gründer und langjährige Kapitän der Eilshauser Binnenschiffer von Bord. Der Chor verabschiedet ihn im Rahmen des Herbstkonzertes am Freitag, 23. September, in der Eilshauser Kirche. Beginn ist um 18 Uhr.