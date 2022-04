Kita soll zweites Mehrfamilienhaus in Schweicheln ersetzen

Die Idee, zwei Mehrfamilienhäuser an der Ecke „Am Eickhof“/Falkendieker Straße in Hiddenhausen-Schweicheln zu errichten, stieß vor vier Jahren bei Anwohnern auf wenig Gegenliebe. Nun startet der Diakonieverbund Schweicheln einen zweiten Versuch. Der sieht unter anderem eine neue Kita vor.

Auf der Fläche an der Ecke Am Eickhof/Falkendieker Straße soll nach derzeitigen Planungen unter anderem eine neue Kita entstehen.

Bezahlbarer Wohnraum ist in Hiddenhausen ein knappes Gut, bei den Kita-Plätzen sieht es nicht besser aus – der Bedarf kann aktuell nicht gedeckt werden. Doch an der Ecke Am Eickhof/Falkendieker Straße könnte künftig eine Lösung für dieses Problem entstehen. Der Diakonieverbund Schweicheln plant, auf seinem Gelände ein Mehrfamilienhaus, mehrere Einfamilienhäuser sowie eine Kindertagesstätte zu errichten.