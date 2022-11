Kjell-Bo Kelsner ist neuer Jugendreferent in Hiddenhausen

Mit langanhaltendem Applaus haben mehr als 200 Gäste der „Church-Night“ den 21-jährigen Kjell-Bo Kelsner begrüßt. Er wurde in der Kirche in Eilshausen als Jugendreferent für die evangelische Jugendarbeit in der Region Hiddenhausen in einem etwas anderen Gottesdienst eingeführt.

21-Jähriger wird bei „Church-Night“ in der Kirche Eilshausen in sein Amt eingeführt

Für zwei Jahre übernimmt der ausgebildete Erzieher die Stelle von Thurid Lechtermann, die in Elternzeit ist. Die offizielle Einführung übernahm der stellvertretende Leiter des Amtes für Jugendarbeit im Kirchenkreis Herford, Michael Finzel, gemeinsam mit Pfarrer Dr. Kai-Uwe Spanhofer von der Stephanus-Kirchengemeinde und Mitgliedern des Jugendfachausschusses Hiddenhausen.

Für Finzel war es eine besondere Situation: Bis zu seinem Wechsel in das Amt für Jugendarbeit 2019 war er selbst als Jugendreferent mit dem Spitznamen „Miko“ in der Region tätig, und Kelsner gehörte damals zum Kreis seiner ehrenamtlich Mitarbeitenden.

Parallele zu Luther

„Er ist also ein Eigengewächs“, sagte Finzel. Er beschrieb den neuen Jugendreferenten als jemanden, der immer verlässlich sei, in allen Lagen Ruhe bewahre, Sachen gründlich durchdenke, dann aber mit „Wumms“ nach vorne bringe. Finzel zog auch eine Parallele zu Martin Luther, dessen Lebensweg im Zentrum der „Church-Night“ stand: „Du versuchst wie Luther den Glauben verstehbar und sprachfähig zu machen.“

Die Eilshauser Kirche war während der „Church-Night“ stimmungsvoll beleuchtet. Eine Band aus dem „Haus der Musik“ gestaltete unter anderem den Abend. Foto: Bernd Höner

Kjell-Bo Kelsner wuchs in Stedefreund auf und zog dann mit der Familie nach Eilshausen, wo er konfirmiert wurde und Kontakt zur Jugendarbeit fand. Seine Erzieherausbildung mit gleichzeitigem Abitur absolvierte er am Anna-Siemsen-Berufskolleg Herford. Sein Anerkennungsjahr leistete er in der Jugendbildungsarbeit eines Klosters in Meschede. Da in der Corona-Zeit das Programm eingeschränkt war, verlängerte er seine Zeit dort um ein Jahr, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln, und trat dann Anfang August die Elternzeitvertretung in der Jugendarbeit seiner Heimatregion an.

Dort hat er eine Menge zu tun: Nach den Einschränkungen der Corona-Zeit müssen die Gruppen wieder stabilisiert, die Angebote der „EJ in action“ reaktiviert und Freizeiten und Ferienspiele organisiert werden. „Langsam, aber sicher läuft es wieder an“, erzählt Kelsner.

Herausforderungen einer sich verändernden Kirche

Eine besondere Herausforderung ergibt sich im Ortsteil Hiddenhausen, denn das dortige Gemeindehaus wird zum Teilstandort des Johannes-Falk-Hauses. Die Jugendarbeit und auch das Jugendbüro werden in das benachbarte alte Pfarrhaus verlagert, wo noch einige Umbaumaßnahmen erfolgen müssen.

Auf diese und andere Herausforderungen in einer sich verändernden Kirche ging auch Finzel in seiner Einführung ein: „Du musst die nicht allein stemmen, du hast Menschen an deiner Seite“, sagte er und verwies auf die rund 20 Ehrenamtlichen in der Region, von denen einige auch bei der musikalisch von einer Band aus dem „Haus der Musik“ begleiteten „Church-Night“ mitwirkten.