Knapp 30 Störche landen auf Feld in Hiddenhausen

Erst sind es zwei, plötzlich mehr knapp 30 Störche: Landwirt Uwe Niedermeier hat am Montagnachmittag auf seinem Feld in Hiddenhausen ein besonderes Schauspiel erleben dürfen.

Diese Störche haben sich auf einem Feld am Oetinghauser Kirchweg in Hiddenhausen niedergelassen. Entdeckt hat die Gruppe Uwe Niedermeier.

Niedermeier staunt nicht schlecht, als er am Montagnachmittag auf seinem Feld an der Oetinghauser Straße unterwegs ist. Als der Landwirt seinen Acker am Oetinghauser Kirchweg grubbert, landen pünktlich zum Mittagessen zwei Störche auf dem Feld, die sich aus der frisch aufgebrochenen Erde ein leckeres Menü zusammenstellen.