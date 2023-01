Kollision im Einsatz: VW-Fahrer weicht Krankenwagen nicht aus

Kollisionskurs mit einem Krankenwagen: Die Polizei sucht den Fahrer eines silbernen VW T5, der am Samstag in Hiddenhausen einem Einsatzfahrzeug nicht ausgewichen ist. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Krankenwagen beschädigt wurde.

Am Samstag fuhr nach Angaben der Polizei ein Rettungswagen gegen 16.50 Uhr auf der Bünder Straße in Richtung Herford. Da sich eine Patientin in dem Krankenwagen befand, nahm die Besetzung des Rettungswagens von ihren Sonder- und Wegerechten gebrauch und fuhr in Richtung Krankenhaus.

Kurz vor der Einmündung Alter Kamp hielt ein weißer Mercedes am rechten Fahrbahnrand an, um den Rettungswagen ungehindert passieren zu lassen. Als die 20-jährige Fahrerin des Rettungswagens an dem Mercedes vorbeifuhr, näherte sich auf der Gegenfahrbahn ein silberner VW T5.

Dieser verringerte sein Tempo nicht und wich dem Rettungswagen auf der schmalen Straße nicht aus. Stattdessen fuhr der etwa 40 bis 50 Jahre alte Fahrer stark gestikulierend auf den Rettungswagen zu. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Fahrerin stark abbremsen.

Trotz des geringen Platzaufkommens fuhr der bisher Unbekannte mit nicht verringerter Geschwindigkeit weiter. Dabei kollidierte der VW mit dem Außenspiegel des Rettungswagens, der dadurch beschädigt wurde.

Der bisher unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet den am Unfall beteiligten VW-Fahrer oder weitere Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer machen können, sich telefonisch unter 05221/8880 zu melden.