Das ist das Hiddenhauser Kulturprogramm

Hiddenhausen

Nach einem Sparprogramm in 2022 geht die Kultur in Hiddenhausen wieder ohne Einschränkungen an den Start. Diese gute Nachricht hatte Schulamtsleiter Uwe Schröder für den Schul-, Sozial-Sport- und Kulturausschuss (SSKA). Er stellte ein Programm vor, dass vor allem von Musik geprägt ist. Dazu kommen Kabarett, Ausstellungen und Kinderveranstaltungen. Die Kultur in der Provinz ist zurück.

Von Karin Koteras-Pietsch